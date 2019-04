Casal solidário destinou macarrão e café para a Santa Casa de Votuporanga, beneficiando os pacientes e acompanhante

publicado em 17/04/2019

Mensalmente, ela e seu esposo Antônio Rubens Ribeiro visitam a Santa Casa de Votuporanga para uma missão especial: entregar mantimentos (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Amor à vida. Aos pacientes, aos acompanhantes. É assim que Dona Eva Rosa Ribeiro define sua ação. Mensalmente, ela e seu esposo Antônio Rubens Ribeiro visitam a Santa Casa de Votuporanga para uma missão especial: entregar mantimentos.

Com sorriso no rosto, eles chegam já conhecendo os colaboradores. Afinal, são de casa. Com as parcerias firmadas, semeiam generosidade e gratidão com o projeto “O Amor em Ação”. Nesta semana, repassaram 100 quilos de alimentos, sendo 88 quilos de macarrão e 12 de café, para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital.

Dona Eva falou de sua satisfação em ajudar. “Não consigo explicar, estamos pensando em uma saúde melhor. Tem um versículo que diz que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Estamos sempre à disposição de fazer o bem”, afirmou.

Seu Rubens deixou recado para a comunidade. “Aqueles que quiserem contribuir com o projeto, podem entrar em contato conosco no telefone 3421-4699. Às vezes, as pessoas ficam receosas de colaborar com um quilo de açúcar, de macarrão, mas faz a diferença quando somamos aos outros. Qualquer participação é bem-vinda”, disse.