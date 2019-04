Ação vai sortear R$5 mil em vale-compras, além de outros prêmios; para participar consumidores devem comprar nas lojas participantes até o dia 11 de maio

publicado em 30/04/2019

O Dia das Mães é tradicionalmente uma das melhores épocas para vendas no comércio (Foto:Comunicativa Imprensa e Eventos)

O Dia das Mães é tradicionalmente uma das melhores épocas para vendas no comércio. Em Votuporanga, a data também é impulsionada pela campanha da ACV – Associação Comercial de Votuporanga. Este ano, a promoção “Minha mãe merece” sorteará 12 prêmios para consumidores que comprarem nas lojas participantes entre os dias 2 e 11 de maio.

“O setor está confiante com a data. Acabamos de vivenciar a ‘Liquida Votu’, que aconteceu pela primeira vez este ano e também foi promovida pela Associação Comercial. Essas campanhas fazem que os resultados dos nossos associados sejam ainda melhores”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

A campanha do Dia das Mães sorteará um vale-compras de R$ 5 mil e uma Smart TV 50’ e a 10 vales-compras de R$ 300 cada. “A novidade é que também vamos presentear os vendedores dos clientes que forem sorteados. Eles ganharão vales-compras de R$150 cada”, explicou Merlotti.

O sorteio será no dia 15 de maio, com a entrega dos prêmios prevista para o dia 22 de maio.

Horário especial

Seguindo o “Calendário do Comércio”, e de olho nas oportunidades oferecidas no período, as lojas associadas à ACV ficarão abertas no dia 10 de maio (sexta-feira), das 9h às 22h. No dia 11, como tradicionalmente acontece todo segundo sábado do mês, das 9h às 18h.