Evento realizado no último sábado (dia 13), em São Paulo, contou com a presença de diversos profissionais e atletas brasileiros

publicado em 17/04/2019

O evento foi realizado no último sábado, em São Paulo (Foto: Unifev)

O coordenador do curso de Educação Física da Unifev, Prof. Me. Valter Brighetti, representou o Centro Universitário de Votuporanga durante a 1ª edição do Congresso Olímpico Brasileiro. O evento, realizado no último sábado (dia 13), em São Paulo, contou com a presença de diversos profissionais e atletas do esporte olímpico brasileiro.

Na oportunidade, Brighetti participou de capacitações e palestras em torno da temática Gestão esportiva de alto impacto – Estratégias para resultados efetivos. De acordo com o coordenador, os bate-papos sobre sistema de identificação e desenvolvimento de talentos; sistema organizacional do esporte; e saúde no esporte de alto rendimento, serão importantes para o desenvolvimento de conteúdos das disciplinas de Fisiologia do Exercício e Prática Profissional, ministradas na graduação da Instituição.

“Além de conhecer algumas estrelas do esporte, pude ter contato com treinadores renomados, que compartilharam experiências que vão agregar nas atividades acadêmicas dentro da sala de aula. Gostaria de agradecer ao apoio da Unifev e do Conselho Regional de Educação Física (CREF), que sempre têm incentivado esse tipo de participação. Para mim, como profissional da área, foi extremamente enriquecedor ter contato com nomes, como Bernardinho, Maurren Maggi, Lars Grael, Bernard e Daiane dos Santos, entre outras personalidades”, destacou.