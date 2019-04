O evento será no dia 19 de maio na Krik Eventos, a partir das 14 horas, com o objetivo de atrair noivas e debutantes de toda a região

publicado em 24/04/2019

O evento tem como objetivo atrair noivas e debutantes de toda a região (Foto:Comunicativa)

No tradicional mês dos casamentos, Votuporanga sediará sua nova edição do Encontro de Noivas. O evento, que registrou mais de 400 visitantes em 2018, estará de volta no dia 19 de maio, a partir das 14 horas na Krik, espaço às margens da Euclides da Cunha.

A entrada é gratuita, mas o organizador Daniel Robelo destaca que o foco são as noivas e também debutantes dos tão esperados 15 anos. “Nosso objetivo é promover uma rodada de negócios, em que os interessados têm contato direto com fornecedores de várias áreas e podem, ali mesmo, já receber orçamentos e fechar contratos. Isso inclui também as debutantes que organizam as belas festas de aniversário”, diz.

Todo evento será montado na Krik Eventos num formato diferenciado para facilitar as tratativas entre as empresas e os contratantes. A previsão é reunir cerca de 40 empresas diferentes de Votuporanga. “A ideia é facilitar a organização da cerimônia que merece ser como os noivos sonham. Não teremos estandes, mas sim espaços práticos de atendimento direto ao cliente”, observa o empresário Robelo, que atua na área de preparação de Buffet e Decoração há vários anos no interior paulista e realiza o Encontro com o apoio de outros fornecedores.

