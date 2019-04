Ação Pascal, organizada pelo curso de Engenharia Mecânica, mobilizou as comunidades interna e externa; doações foram destinadas à Associação Irmão Mariano Dias

publicado em 18/04/2019

As arrecadações foram realizadas durante todo o mês, por meio da campanha Ação Pascal (Foto: Comunicação Unifev)

O curso de Engenharia Mecânica da UNIFEV doou, nesta quinta-feira (dia 19), mais de 150 caixas de chocolates à Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. As arrecadações foram realizadas durante todo o mês, por meio da campanha Ação Pascal.

Na oportunidade, alunos e professores da graduação entregaram pessoalmente as doações às crianças assistidas pela entidade que, há mais de 30 anos, atende, diariamente, adolescentes e crianças em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Maria Gabriella Ribeiro dos Reis Pegaiane, os futuros engenheiros abraçaram à causa, resultando em um número significativo de doações. “A interação com a comunidade é algo enriquecedor e vai além do aprendizado obtido em sala de aula. Ficamos muito satisfeitos em presenciar a alegria das crianças. Obrigada a todos que contribuíram com a campanha”, declarou.

Em nome de toda a equipe da entidade, o presidente, Waldenir Cuin, agradeceu aos envolvidos pela iniciativa. “Essa atenção dada pelos universitários é tão válida quanto a doação em si e demonstra toda a sensibilidade, amor e carinho com os atendidos. Sem dúvidas, a ação possibilitará que a Páscoa de nossas crianças seja ainda mais feliz. Muito obrigado!”, finalizou.