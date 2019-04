Cidade

Alunos do curso de Engenharia Civil participam da 25ª edição da Feicon Batimat

Acompanhados pelo coordenador, Prof. Me. Fausto Ferreira, e pelo docente Prof. Esp. Luiz Dalto, universitários conheceram as principais tendências do setor

publicado em 17/04/2019

O evento envolve engenheiros, arquitetos, designers de interiores, paisagistas e lojistas (Foto: Unifev) Os alunos do curso de Engenharia Civil da Unifev participaram, na última semana, da 25ª edição da Feicon Batimat, em São Paulo. Na oportunidade, eles estiveram acompanhados pelo coordenador da graduação, Prof. Me. Fausto Roberto Ferreira, e pelo docente Prof. Esp. Luiz Antonio Dalto. De acordo com o coordenador, os universitários puderam ter uma visão completa das várias vertentes que circundam o universo da construção civil. Durante a exposição, ainda tiveram acesso a uma grande variedade de experiências, com foco em negócios, conteúdo, relacionamento e inovação. "É importante que os estudantes conheçam as várias possibilidades da carreira. Para eles, foi bastante enriquecedor conhecer outros tipos de materiais e trocar experiência com outros profissionais da área", destacou. A feira A Feicon Batimat reúne as principais tendências do setor. O evento, considerado uma plataforma de inovação, conteúdo, negócios e networking, envolve engenheiros, arquitetos, designers de interiores, paisagistas e lojistas. Neste ano, mais de 700 expositores nacionais e internacionais passaram pelo local.

