Detalhes da tradicional ação serão apresentados em encontro com associados e convidados, às 9h, no auditório da entidade

publicado em 23/04/2019

ACV lança campanha do Dia das Mães (Foto: Divulgação/ACV)

Depois do resultado comemorado pelos comerciantes com a campanha “Liquida Votu”, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga se prepara para a ação voltada para o Dia das Mães. A tradicional promoção será apresentada nesta quarta-feira (24/4), às 9h, no auditório da entidade. Participam do evento, comerciantes, imprensa e convidados.

“O Dia das Mães (12 de maio) é um dos mais importantes para o setor. Depois do Natal, a data é a forte impulsionadora das vendas. A campanha da ACV também contribui para o fortalecimento dos resultados na região, por isso é aguardada pelos comerciantes e consumidores”, destacou o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti.

A promoção de campanhas em conjunto é um dos benefícios que os empresários encontram ao se unirem a grupos como a Associação Comercial. “Por meio da união da categoria é possível promover uma ação que ganhe ainda mais destaque local e regional. Em Votuporanga, essa união gera importantes resultados aos associados”, finalizou Merlotti.