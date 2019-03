A nova canção ‘Oito Oitenta’ já está disponível em todas as plataformas digitais; durante entrevista o artista também falou sobre seu novo DVD

publicado em 28/03/2019

Rodrigo Olih esteve nos estúdios da Cidade FM na manhã de ontem para divulgar seu novo trabalho (Foto: A Cidade)

Da redação





O cantor votuporanguense Rodrigo Olih esteve na manhã desta quinta-feira, nos estúdios da Cidade FM, para um bate-papo descontraído para divulgar sua nova música de trabalho “Oito Oitenta”. Durante a entrevista, o artista ainda falou um pouco sobre sua carreira e sobre a gravação de seu novo DVD.

No bate-papo, o cantor contou que veio de uma família bem simples e que sua mãe o ensinou a tocar violão. “Eu venho de uma família de músicos, meu pai é musico, já trabalhou com artistas consagrados. Meu pai é sanfoneiro e quem me ensinou a tocar violão foi minha mãe”, afirmou.

Sempre cantando músicas sertanejas, Rodrigo iniciou sua carreira musical tocando em barzinhos e também já fez parte de uma banda de baile. “O show é bem dinâmico, bem para cima. Eu interpreto todo o sertanejo universitário, além dos grandes sucessos do Brasil inteiro. Nós temos horas para começar o show, mas não temos hora para acabar (risos)”, enfatizou.

Sobre a música nova ‘Oito Oitenta’, ele disse que sua inspiração foi na “mulherada poderosa, por que acredito que elas ainda vão dominar o mundo”. Durante a conversa, o artista ainda comentou um pouco sobre a gravação de seu primeiro DVD, que está marcada para o final do mês de junho, com músicas inéditas.

Para finalizar o encontro nos estúdios da Cidade FM, Rodrigo Olih cantou a música “Seu Manoel”, que inclusive compôs junto com sua esposa e garantiu que fará parte do repertório de seu DVD.