Cidade ocupa 23º lugar com 88,19 de nota; colocação foi conquistada após contestação à banca revisadora do ranking

publicado em 19/03/2019

A colocação foi conquistada após contestação da Saev Ambiental junto à banca revisadora do ranking (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga subiu de posição no ranking do Município Verde Azul, ficando em 23º lugar com a nota 88,19. A informação foi divulgada no site do Programa Município Verde e Azul na última sexta-feira (15/03). A colocação foi conquistada após contestação da Saev Ambiental junto à banca revisadora do ranking, que classificou Votuporanga na 29ª posição em resultado publicado no mês de dezembro de 2018.

O Superintendente Adjunto da Autarquia, Marcelo Zeitune, e a Chefe do Setor de Diagnósticos e Projetos Ambientais, Elizabeth Rodrigues Dias do Prado, responsáveis pelo processo de certificação no Programa Estadual - Município Verde Azul, reforçaram o cumprimento dos itens contestados, entre eles as diretivas de Conselho Ambiental e Uso do Solo, em que Votuporanga somou mais 20 pontos, sendo 10 referente a cada item.

Entre os fatores que contribuíram para a conquista do prêmio estão os Ecotudos instalados em três pontos da cidade, 100% de abastecimento de água e esgoto tratado e o gerenciamento dos resíduos sólidos com a Coleta Seletiva. Além disso, Votuporanga desenvolve diversas atividades de educação ambiental, projetos sustentáveis na área de preservação de nascentes e na arborização urbana.

Ecotudo

O espaço gratuito criado em parceria com a Prefeitura, em 2010, para o recebimento de entulhos e resíduos domiciliares. No total, são três unidades (Norte, Sul e Oeste). Os materiais que chegam em maior quantidade são entulho de construção civil, resíduos de podas e jardinagens, pneus e móveis velhos e madeiras. O Ecotudo é um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) que recebe resíduos residenciais. O horário de funcionamento é de segunda-feira a domingo, das 8h às 20h.

O endereço das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jd das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário, sem número.

Coleta Seletiva

Votuporanga tem 100% da coleta seletiva. A Saev Ambiental faz a coleta seletiva em todos os bairros da cidade e também no distrito de Simonsen. O serviço é realizado sempre a partir das 7h, nos dias já estabelecidos para cada localidade.

Os recicláveis são coletados uma vez por semana em toda a cidade, e os materiais são destinados à Coopervinte, que faz a triagem, separação e venda. Os pneus vão para a reciclagem por meio de um convênio. Os materiais provenientes da poda de árvore são triturados no Ecotudo Norte. O lixo eletrônico é enviado para a reciclagem e o lixo orgânico é encaminhado para aterro sanitário.

Coleta de lixo

A coleta de lixo é feita em toda a área urbana, com variações de frequências, sendo o Centro da cidade coletado diariamente no período noturno, e os demais bairros três vezes por semana, alguns distritos industriais duas vezes por semana e Vila Carvalho uma vez por semana. Todo material é destinado a aterro sanitário licenciado.

Arborização

Desde o início da atual gestão, Votuporanga vem ganhando novas árvores e autorizando a retiradas de outras. O número é informado pela Saev Ambiental em seu site e no seu facebook através do Placar da Árvore, criado pela Autarquia para demonstrar com transparência o andamento das ações de arborização do município. Semanalmente é feita a atualização de todos os dados e no placar podem ser acompanhadas quantas mudas já foram solicitadas e plantadas pelo Disque Árvore.

O Disque Árvore é um projeto gratuito à população, realizado pela Saev Ambiental, que dá oportunidade para os moradores da cidade terem uma árvore com sombra e ar fresco em frente de suas casas. A população pode entrar em contato com a autarquia e solicitar o plantio de mudas nas vias públicas, será gerado uma OS (Ordem de Serviço) e feita uma análise da fiação elétrica por uma equipe especializada para saber qual a muda mais adequada para o local. O morador pode escolher a muda entre as opções oferecidas e é feito o agendamento do plantio.

Além disso, a autarquia também realiza projetos de reflorestamento e recuperação de Áreas de Proteção Permanentes (APPs). Todos os números de arborização podem ser vistos no Placar da Árvore, no site www.saev.com.br.

Educação Ambiental

Votuporanga conta com o Projeto Maritaca, criado em 2003, parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que aborda questões ambientais na educação infantil e fundamental em toda rede municipal de ensino.

Desde 2013, temos o Programa Municipal de Educação Ambiental – PMEA, que se consolidou como uma ferramenta de planejamento das ações de educação ambiental a serem desenvolvidas no município em todos os níveis e modalidades do processo educativo.

Programa Município Verde Azul

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA – tem como objetivo medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.