Município ficou entre os 10 premiados que promoveram ações de enfrentamento ao racismo ou de implantação de políticas de Promoção da Igualdade Racial

publicado em 26/03/2019

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra promoveu uma série de ações entre os dias 5 e 25 de novembro de 2018 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Durante o evento, foram apresentadas as ações promovidas em Votuporanga em novembro do ano passado, durante a Semana da Consciência Negra, que renderam a premiação. A Secretária do Conselho, Maria Madalena Moreira, afirmou que “em vários momentos da apresentação, fomos interrompidos por aplausos, porque todos ficaram felizes com as ações desenvolvidas em Votuporanga. Fomos o 8º Município a receber o prêmio e apresentamos muitas ações. Voltamos felizes e com a certeza de que estamos no caminho certo e trabalhando com profissionalismo e dedicação, contando com o apoio e empenho do Prefeito João Dado”.





Ações

Para marcar o Dia da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro, a Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra promoveu uma série de ações entre os dias 5 e 25 de novembro de 2018.