Segundo Martins Ribeiro se transforma em Nhô Gundinho e traz sua companheira, Nhá Chiquinha, para mostrar todo rebolado

publicado em 26/03/2019

Quando o forró começa, a magia acontece. Os pacientes esquecem, por um momento, das sessões de Hemodiálise (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Com uma mochila, seu Segundo Martins Ribeiro chega na Santa Casa de Votuporanga. Desta vez, não foi para a recepção de visitas dos pacientes das alas do Sistema Único de Saúde (SUS). Nem tampouco orientação para os acompanhantes. O objetivo foi mostrar todo rebolado.

Acompanhado da sua companheira Nhá Chiquinha, uma boneca, ele se torna Nhô Gundinho e se prepara para uma apresentação. Troca de roupa, testa a caixa de som portátil e busca a melhor maneira de iniciar sua performance na Unidade de Diálise.

Quando o forró começa, a magia acontece. Os pacientes esquecem, por um momento, das sessões de Hemodiálise. Soltam risos, acenam e até mesmo interagem com a Nhá Chiquinha. “Eu filmei porque quero mostrar para todo mundo. Gostei muito, me animou”, afirmou Arnaldo Foizer, paciente de General Salgado.

Moradora de Votuporanga, Josefina Portela, ficou encantada. “É muito legal, traz acolhimento. Ficamos aqui três horas e toda esta animação faz a diferença”, contou.

A cada passo dado junto com a música, Nhô Gundinho “ganha seu público” com muita simpatia e gingado. “Faz 11 anos que sou voluntário na Santa Casa. Comecei no Pronto Socorro e gosto de inventar mais projetos”, disse.

Nhá Chiquinha surgiu de um vídeo. “Vi e, no mesmo instante, encomendei uma, diretamente de Recife. Eu e minha esposa Janete confeccionamos roupas, treinamos, pensando nos pacientes. Me sinto realizado, porque é um trabalho que vem de dentro da gente. Me dedico de coração”, complementou.