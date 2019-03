Moradores reclamam da falta constante de água e medida deve ser implantada devido ao crescimento da respectiva região da cidade

publicado em 19/03/2019

Moradores reclamam da falta constante de água (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Muitos moradores da Zona Sul de Votuporanga utilizaram as redes sociais para reclamarem da falta de água em suas respectivas residências. Além disso, muitos procuraram o vereador Emerson Pereira para que providências fossem tomadas. Sendo assim, Emerson apresentou indicação nesta última segunda-feira (18/3) para solicitar da SAEV Ambiental a possibilidade de construir um poço profundo ou reservatório para atender os moradores dos bairros Sonho Meu, bem como bairros adjacentes da zona sul.

Em sua justificativa, Emerson explicou que a demanda por serviços da autarquia é crescente, mas não se pode perder a qualidade , principalmente no que tange ao fornecimento de água a população.

“Muitos moradores me procuraram também para relatar a falta de água em suas casas. Eles me contaram que ao chegarem em casa após um longo dia de trabalho, sentem dificuldade em realizar as tarefas domésticas, como cozinhar, limpar a residência e até tomar banho. É uma fata de água constante”, disse.

Somado à atual necessidade de se projetar a construção do poço profundo ou reservatório, o vereador ainda acrescenta que a região da Zona Sul tem crescido muito, além de ter sido vista por grandes empresas como ponto em expansão para investimento imobiliário.