Atividades são realizadas pelo curso de Fisioterapia, no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária; investimento simbólico é de R$ 20

publicado em 22/03/2019

O projeto tem como público-alvo idosos, pacientes neurológicos e pessoas com alterações musculoesqueléticas (Foto: Unifev)

A Unifev, por meio do seu curso de Fisioterapia, abriu novas vagas para os interessados em realizar aula de hidroterapia, no Complexo Poliesportivo da Instituição. As atividades ocorrem na Cidade Universitária, às segundas e quartas-feiras, no período da manhã.

As inscrições devem ser feitas na Clínica-Escola de Fisioterapia, localizada na rua Paraná, nº 3.557, ou pelo telefone (17) 3405-9977. O investimento simbólico é de R$ 20.

Também conhecida como piscina terapêutica, a hidroterapia é focada no tratamento de diversas doenças, entre elas, diabetes, hipertensão e patologias degenerativas. O projeto tem como público-alvo idosos, pacientes neurológicos e pessoas com alterações musculoesqueléticas.

Todos os atendimentos são realizados por alunos do curso de Fisioterapia, em regime de estágio, sob a supervisão da Profa. Dra. Albaiza Nicoletti Otterço.