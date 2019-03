Habilitados na primeira fase têm até sexta-feira para enviar seus projetos

publicado em 12/03/2019

Os encontros têm o objetivo de prestar esclarecimentos sobre o Programa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, realiza, nesta terça-feira (12/03), às 15h, a última sessão de Tira-dúvidas do Programa de Ação Cultural (ProAC Município), que conta com o apoio do Governo do Estado. O encontro acontece na sala Cinema Cultural, localizada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

Participam desta etapa, os proponentes habilitados que já foram aprovados na primeira etapa e, agora, têm até sexta-feira (15/03) para inscrever seus projetos. Os encontros têm o objetivo de prestar esclarecimentos sobre o Programa que selecionará projetos culturais independentes nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, hip-hop, literatura e música.