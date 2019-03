O Prefeito João Dado e a Expresso Itamarati assinaram, na manhã desta quinta-feira (28/02), o contrato para a nova concessão do serviço de transporte público coletivo

publicado em 02/03/2019

Participaram também da assinatura, os Secretários da Administração, Miguel Maturana Filho, e do Governo, César Camargo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O transporte público de Votuporanga está sendo renovado e ganhando melhorias para os munícipes que utilizam as linhas. O Prefeito João Dado e diretores da Expresso Itamarati assinaram, na manhã desta quinta-feira (28/02), o contrato para a nova concessão do serviço de transporte público coletivo. O prazo inicial da concessão é de 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos, contados a partir da assinatura do contrato. Participaram também da assinatura, os Secretários da Administração, Miguel Maturana Filho, e do Governo, César Camargo.

De acordo com João Dado, a assinatura do contrato marca um dia emblemático para o transporte público coletivo de Votuporanga. “Depois de muitos anos da última licitação, que foi em 1991, fizemos uma licitação que se iniciou no ano passado e se concluiu agora, com a vitória da Expresso Itamarati, que está conosco desde 2013 e que renovou o contrato em condições positivas, porque virão benefícios para os nossos usuários”.

Melhorias

Com o novo contrato, a frota de veículos urbanos será renovada com 100% dos ônibus 0 km, com acessibilidade e GPS para fiscalização do serviço prestado via Secretaria de Trânsito. Será disponibilizado gratuitamente, aplicativo para celular, onde o passageiro saberá o horário real de embarque no ponto de ônibus, permitindo aos usuários acompanhar, em tempo real, o trajeto do veículo. Além disso, no Terminal Central Urbano, localizado próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida, terá um painel com a previsão de chegada e partida dos ônibus, idêntico aos de aeroportos.

Todos os veículos contarão também com sistema de captura de imagens internas (câmeras) e de gravação, as quais deverão ser preservadas por um período mínimo de 15 dias.

O diretor operacional da Expresso Itamarati, Valdeir Aparecido Zanin, afirmou que “a empresa espera oferecer um serviço de qualidade para atender a população”.

Vale salientar que o serviço de transporte público coletivo continuará operando em todas as nove linhas, sendo oito urbanas e uma para o distrito de Simonsen.

Transporte Cidadão

O programa Transporte Cidadão tem como objetivo incentivar o uso do transporte público na cidade. Para usuários que possuem o cartão do programa, a Prefeitura de Votuporanga subsidia parte da passagem, reduzindo o preço do bilhete. A partir do dia 1 de março, o valor do bilhete no trecho urbano será de R$ 4,15 e a Prefeitura de Votuporanga continuará oferecendo subsídio de R$ 1,00 aos cadastrados no Transporte Cidadão. Portanto, com o cartão, o valor reduzirá de R$ 4,15 para R$ 3,15 em linhas urbanas, mantendo, em Votuporanga, uma das tarifas mais baixas de transporte público em comparação com cidades do mesmo porte no Estado de São Paulo.

Interessados em adquirir o cartão do Programa Transporte Cidadão devem comparecer ao escritório da Expresso Itamarati (concessionária do serviço no município), localizado na rua São Paulo, 3611 – Centro, com RG e CPF em mãos e comprovante de residência atualizado, para retirar gratuitamente a primeira via.

Novas coberturas de ônibus

Outras melhorias também estão sendo implantadas desde o ano passado. A Prefeitura de Votuporanga contratou empresa para realizar a cobertura em 25 pontos de ônibus. A ação está em andamento e a intenção do Prefeito João Dado é de que a melhoria contemple todos os pontos até o final de sua gestão, conforme determina o Plano de Mobilidade Urbana, elaborado em 2017.