Apresentação da Orquestra Sinfônica e do grupo de Artes Cênicas da Escola de Artes abrilhantaram a data comemorativa em Votuporanga

publicado em 11/03/2019

O espetáculo recebeu um grande público no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Foto: prefeitura de Votuporanga)

A noite da última sexta-feira (08/03) foi de muita música e emoção em Votuporanga. A abertura da temporada de concertos da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, pelo terceiro ano consecutivo, prestou homenagem ao Dia Internacional de Mulher, e, nesta edição, reverenciou a compositora Chiquinha Gonzaga. O espetáculo recebeu um grande público no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, o Especial Chiquinha Gonzaga “Um brinco de Concerto” deu destaque às musicistas que integram a orquestra local, com a execução de peças solo, acompanhadas ora pelo próprio grupo, ora pelo piano, além do tributo à Chiquinha Gonzaga, uma mulher que é referência musical.

Sob a regência do maestro e diretor da Escola Municipal de Artes, Mazinho Sartori, alunos e professores da instituição levaram ao público um repertório especial, que incluiu versões de grandes sucessos como: “Atraente”, “Corta Jaca”, “Lua Branca”, “Morena”, “Tango Brasileiro”, “Ô Abre-Alas” e muito mais.

Intervenções Artísticas

O Núcleo de Artes Cênicas da Escola de Artes, mantido pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, buscando o diálogo com o público e adentrando ao universo feminino, através de suas alunas, fez uma intervenção artística intitulada “Escritoras”, em homenagem a dois grandes nomes da literatura mundial, Clarice Lispector e Virgínia Woolf.

Foram duas apresentações, a primeira, na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, e a segunda, pouco antes da Orquestra Sinfônica subir ao palco, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. As performances feitas pelas alunas do NIAC, Lenise Moreti e Paula Valdrambrini, encantaram a população presente que pode conhecer um pouco sobre a histórias das escritoras.