Presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, Edson Rogatti, esteve à frente da reunião

publicado em 01/03/2019

A Instituição sediou um encontro no auditório do Espaço Unifev Saúde (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou 12 hospitais nesta quarta-feira (27/2), confirmando seu destaque no cenário regional. A Instituição sediou um encontro da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), no auditório do Espaço Unifev Saúde, com a presença do presidente da entidade, Edson Rogatti.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, deu as boas-vindas. “Estamos honrados de sediar mais um evento em nossa Instituição. A Fehosp é uma grande parceira do Hospital, entidade que não mede esforços para contribuir com a causa. Em sua trajetória, foram inúmeras as conquistas e intervenções realizadas em prol do setor beneficente de saúde. Não tenho dúvidas de que será uma reunião proveitosa, de muita informação e conhecimento”, destacou.

Edson Rogatti explicou que um grupo da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB) está elaborando uma proposta para apresentar ao presidente Jair Bolsonaro e para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta após o Carnaval. “Desde janeiro, estamos envolvidos neste projeto. Estamos nos reunindo semanalmente em Brasília. Queremos ressaltar a importância dos hospitais filantrópicos no Brasil, que atendem 60% do Sistema Único de Saúde (SUS). O nosso estudo visa um reajuste, para cobrir o custo dos serviços”, enfatizou.

Sobre financiamentos, o presidente da Fehosp afirmou que o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) foi credenciada para empréstimos para Santas Casas e hospitais filantrópicos.

Rogatti comentou ainda sobre o programa Telemedicina/Educasus, realizado por meio dos pontos de videoconferência instalados em entidades e hospitais sem fins lucrativos de vários estados brasileiros. “Todo dia temos cursos disponíveis. Convido vocês a se programarem e a participarem. Vamos qualificar nossos colaboradores, aperfeiçoando a gestão. No próximo dia 22, uma turma de 400 profissionais começarão a pós-graduação, tudo à distância”, complementou.

Ele falou ainda da 28ª edição do Congresso anual da Federação, que será realizado no período de 22 a 25 de abril, em Atibaia. “Queremos incentivar a presença dos representantes. Teremos palestrantes renomados que discutirão temas relevantes para nossas instituições”, afirmou.