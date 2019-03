Enfermeiras e psicólogas discutiram sobre o tema “Controle de sintomas emocionais e físicos em cuidados paliativos”

publicado em 19/03/2019

A Santa Casa de Votuporanga investe na capacitação dos colaboradores, visando sempre a melhoria da assistência hospitalar (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga investe na capacitação dos colaboradores, visando sempre a melhoria da assistência hospitalar. Representantes da Instituição participaram de um curso em São José do Rio Preto, sobre cuidados paliativos na última semana.

Equipe da Unidade de Diálise do Hospital debateram sobre a qualidade de vida dos pacientes e familiares que enfrentam doenças ameaçadoras da vida, através do alívio do sofrimento por meio de identificação precoce, avaliação e tratamento da dor.

A qualificação foi de oito horas de duração, com o tema “Controle de sintomas emocionais e físicos em cuidados paliativos”. Participaram as enfermeiras: Telma Maria Bispo Lourenço; Deise Ricardo Araújo; Mariana Teixeira Ercolano; a psicóloga Luciana Maranho Freitas, todas da Unidade de Diálise e Lucilene Luiz da Silva Andrade, psicóloga da Santa Casa.

Os cuidados paliativos de qualidade se baseiam em quatro pilares: a boa comunicação, o controle adequado dos sintomas, ações para alívio do sofrimento e apoio à família no processo de morte e posteriormente durante o luto. “Este tipo de evento busca atualizar os profissionais da área de saúde despertando a importância um o olhar mais humanizado aos nossos pacientes”, frisou Luciana.

Ela contou que estas qualificações colaboram com a melhoria dos atendimentos. “Estamos sempre visando constante aperfeiçoamento. Este curso possibilita um suporte ainda maior aos assistidos e seus familiares, reafirmando a vida e morte como processos naturais”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu o treinamento. “Nossa missão é salvar vidas com humanização. A capacitação é muito pertinente e agregará ainda mais para nossa assistência, especialmente para a Unidade de Diálise e atendimentos no geral”, finalizou.