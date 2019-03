Coordenador da urgência e emergência do município, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior, deu dicas para o tratamento

publicado em 21/03/2019

Os grupos de pessoas mais vulnera´veis sa~o crianc¸as abaixo de 10 anos e idosos (Foto: Reprodução)

A Santa Casa de Votuporanga orienta a população quanto aos acidentes com animais peçonhentos. O coordenador da rede de urgência e emergência do município, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior, deu dicas para o atendimento de vítimas destas ocorrências.

Dr. Chaudes explicou que os ferimentos devem ser limpos com a´gua e saba~o e que é necessário aplicar compressa morna. Os sintomas da picada, além de dor no local, que acontece em todos os casos, podem incluir náuseas, taquicardia, agitação, sonolência, sudorese (suor em excesso), vômito, hipertensão e entre outros.

Ele enfatizou que o paciente deve ser levado rapidamente para serviço de saúde assim que notar a picada. “Na unidade, as pessoas receberão todo o suporte necessário para cada caso. Os acidentes são classificados como leves, moderados e graves, de acordo com os sintomas e assim existe a indicação do uso de soro antiescorpiônico”, disse.

Se for possível, o médico solicita que leve o animal até o pronto atendimento. “Essa captura precisa ser com segurança e que não leve muito tempo, pois a prioridade e´ o atendimento me´dico urgente. No Estado de Sa~o Paulo, ha´ tre^s espe´cies causadoras de acidente em seres humanos, sendo Tityus serrulatus, T. bahiensis e T. stigmurus”, complementou.