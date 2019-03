Ao todo, serão realizados oito encontros às sextas-feiras, a partir do dia 05 de abril, no Campus Centro; inscrições já estão abertas

publicado em 21/03/2019

o curso tem o objetivo de analisar o conceito de qualidade de vida e de felicidade, além de desenvolver e ampliar o autoconhecimento dos participantes (Foto: Comunicação Unifev)

A graduação em Psicologia da UNIFEV promoverá um curso de extensão sobre felicidade, com início no dia 05 de abril. Ao todo, serão realizados oito encontros às sextas-feiras, das 19h às 21 horas, no Campus Centro da Instituição. As atividades, abertas à comunidade, seguem até o dia 31 de maio.De acordo com a responsável pela extensão e coordenadora da graduação em Psicologia, Profa. Dra. Raquel Martins Sartori, o curso tem o objetivo de analisar o conceito de qualidade de vida e de felicidade, além de desenvolver e ampliar o autoconhecimento dos participantes.

“O estilo de vida contemporâneo exige das pessoas um amplo repertório para lidar com situações adversas. Preparar-se para isso pode fazer parte de um processo natural de aprendizagem. Porém, quando esse processo não é suficiente para o enfrentamento dos conflitos e exigências vividos, programas e procedimentos sistematizados de ensino podem colaborar”, explicou.Ainda segundo a coordenadora, os encontros contarão com discussões dirigidas, compartilhamento de experiências, leituras e exposições de vídeos.As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/sobreserfeliz, até o dia 27 de março. O valor do investimento é de R$ 150, que pode ser parcelado em até três vezes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.

Confira, abaixo, a programação completa:

Dia 05/04 - O que é a felicidade;

Dia 12/04 - Fatores associados à qualidade de vida;

Dia 26/04 – Adversidades da vida: stress, depressão e ansiedade;

Dia 03/05 – Autoconhecimento;

Dia 10/05 – Ainda sobre autoconhecimento: o que me leva e me afasta da felicidade;

Dia 17/05 – Qualidade das relações interpessoais;

Dia 24/05 – Habilidades e competência social: empatia e expressão de afeto positivo;

Dia 31/05 – Habilidade e competência social: comunicação, assertividade e feedback.