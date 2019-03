Alguns vereadores reclamaram sobre a urgência para a votação do reajuste dos servidores públicos municipais

publicado em 19/03/2019

Na noite de ontem, foi realizada a oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Os vereadores participaram da oitava Sessão Ordiná ria da Câmara Municipal de Votuporanga na noite desta segunda-feira. O reajuste dos servidores e o combate aos escorpiões foram alguns dos assuntos abordados na reunião.

Antes das falas dos vereadores, o primeiro-sargento de engenharia, Mário Denis Machado, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Votuporanga, falou sobre segurança pública.

O vereador Serginho da Farmácia (SD) falou sobre o reajuste dos servidores públicos municipais. “Nossos servidores precisam ser valorizados. Temos que votar o que eles realmente merecem. Vamos suspender essa sessão amanhã e votar na quarta-feira”, disse o legislador.

Dr. Ali (PV) falou sobre o combate aos escorpiões. Ele disse entender o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde em relação aos animais peçonhentos, que não pretende usar veneno. Na opinião dele, as pessoas geralmente colocam a culpa no vizinho, mas se cada um cuidar do seu terreno, a questão pode ser amenizada. “Aí criticam a secretária [municipal da Saúde, Márcia Reina]. Cada um tem que tomar conta do seu quintal”, falou.

Chandelly Protetor (PTC) reclamou sobre os terrenos sujos na cidade. Ele reivindicou que a Prefeitura aumente o valor das multas aplicadas aos munícipes que deixam áreas sujas. Daniel David (PV) apoiou o seu colega e também afirmou que a autuação deveria ser maior.