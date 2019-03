Com a presença de várias lideranças, o anúncio foi feito na noite desta quinta-feira em evento que comemorou os 30 anos da TV Unifev

publicado em 28/03/2019

Celso Penha Vasconcelos, presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, fez o anúncio nesta quinta-feira (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Lideranças locais e membros do Centro Universitário de Votuporanga comemoraram na noite desta quinta-feira os 30 anos de fundação da TV Unifev. Durante o evento no hotel Ville Gramadão, o presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, anunciou que a Unifev ofertará cursos de graduação na modalidade Educação a Distância (EAD).

Membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário participaram da comemoração, entre eles o prefeito João Dado, o juiz Sergio Martins Barbatto Junior, o promotor João Alberto Pereira (curador de Fundações), entre outros. Todos que discursaram enalteceram a importância da TV Unifev na comunidade.

Último a falar, Celso Penha deixou a novidade para o fim do discurso. Ele revelou que o Centro Universitário recebeu nesta semana a nota máxima (5) em seu processo de credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC) para a oferta de cursos de graduação na modalidade Educação a Distância. A aprovação foi atribuída à instituição, após uma visita in loco e criteriosa análise feita por uma comissão do MEC, entre os dias 18 e 20 de março. “É importante destacar que nós teremos Educação a Distância nota 5, porque o MEC veio aqui e vistoriou todas as nossas instalações, todas as condições dos cursos e nos deu mais uma nota máxima”, ressaltou.

Segundo a procuradora institucional, professora-mestre Valéria Franco, vinculado ao processo de credenciamento, o curso avaliado foi o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), que obteve nota 4, em uma escala que vai de 1 a 5.

Para ofertar cursos de graduação EAD, as Instituições de Ensino Superior (IES) devem solicitar ao MEC o seu credenciamento. Essa primeira etapa correspondeu a um ato autorizativo, no qual foram avaliados cinco eixos: Planejamento e Avaliação Institucional; Políticas Acadêmicas; Desenvolvimento Institucional; Infraestrutura; e Políticas de Gestão.