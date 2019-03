A Prefeitura e o escritório regional do Sebrae de Votuporanga se unem para oferecer uma série de ações totalmente gratuitas, voltadas para a capacitação e incentivo ao empreendedorismo

publicado em 13/03/2019

As inscrições já estão abertas e são gratuitas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Controlar o fluxo de caixa e medir os indicadores e estabelecer metas sempre são objetivos daqueles que desejam a longevidade de suas empresas e mais competitividade em seus negócios. Para ajudar o empreendedor votuporanguense nessa tarefa, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, por intermédio do Centro do Empreendedor, e o Sebrae-SP vão realizar duas oficinas, na próxima semana, com uma série de atividades para quem quer melhorar seu negócio ou abrir a própria empresa. As inscrições já estão abertas e são gratuitas.

"Segundo uma pesquisa do próprio Sebrae, há um certo otimismo de empreendedores com relação a 2019 e, para aproveitar esse cenário positivo, dentro da política de apoio e incentivo ao micro empresário, queremos oferecer dicas de como o votuporanguense pode se capacitar para empreender com segurança", declara o secretário Flávio Piacenti Junior. Ele disse que desde o final do ano passado tem se reunido com a diretora do escritório regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueroa, "para definir cursos e oficinas que possam dar o passo a passo para o empresário fazer o planejamento do seu negócio ou abrir o próprio empreendimento", conclui.

Piacenti assinalou que "o primeiro passo foi a palestra "Como Promover suas Vendas Inovando Mais", que aconteceu no final de fevereiro, e agora, em março, damos continuidades com mais duas oficinas: Indicadores e Metas e Fluxo de Caixa, com informações valiosas para definição e elaboração de qualquer plano de negócios", finalizou, acrescentando que "serão mais duas atividades práticas em que os participantes terão especialistas do Sebrae ao lado para ajudar em todo o planejamento e adequação das ações, com foco no sucesso do negócio no futuro", disse Flávio.

Oficinas Gratuitas

Durante a oficina Indicadores e Metas, os empresários e potenciais empreendedores receberão informações para identificar e descrever seus principais indicadores e estabelecer suas respectivas metas. A oficina ainda inclui exercícios em grupo que simulam problemas reais de empresas e os desafiam a colocar em prática os conhecimentos adquiridos. De acordo com o Sebrae, a maioria dos empresários não tem uma estratégia para 2019 e a oficina os ajudarão a enxergar a situação da empresa e a planejar até onde ele quer chegar. Esta oficina acontecerá no dia 19 de março, das 18h30 às 22h30, no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4497.

A outra ação abordará o tema "Fluxo de caixa" servirá para que os consultores possam ensinar o passo a passo para o participante preparar e entender a fundo as movimentações do seu negócio. O secretário Flávio Augusto Piacenti Filho explica que "a oficina é dirigida para micro e pequenos empresários, regularizados ou não, e detalha o funcionamento do fluxo do caixa, sua estrutura e aplicabilidade, auxiliando o empresário a tomar decisões com mais segurança", afirma. Piacenti explica ainda que "o objetivo é ensinar a documentar e controlar a circulação do dinheiro na empresa, tomando decisões com base em informações reais, para melhorar a gestão financeira", finaliza. Esta oficina será realizada na zona norte da cidade, no Centro de Educação Municipal " Prof. Benedito Israel Duarte", na rua Elaine Jardineti, próximo ao Complexo Esportivo Mário Covas, das 19 às 22h.