As oficinas “Equipe Motivada” e “Planeja Fácil” são mais duas opções que a Prefeitura de Votuporanga e o Sebrae colocarão à disposição dos empreendedores e interessados em empreender. Elas serão ministradas no Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" - CTMO.

No dia 28, será realizada a oficina “Equipe Motivada”, que abordará temas relevantes para empresários de todos os segmentos, com os temas: Entendendo a motivação; Ciclo motivacional e seus fatores de influência; Entendendo as necessidades humanas; Etapas de um processo que ativam a motivação; e Reconhecimento.O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior, apresenta a atividade como uma eficaz ferramenta para toda e qualquer empresa. "Uma equipe motivada consegue resultados melhores e fideliza clientes. Trata-se de um curso rápido, de apenas um dia, em que os empreendedores terão noções de como estimular a motivação, gerenciar conflitos e promover o trabalho em equipe, atributos indispensáveis para que um empresário possa se tornar um líder e conseguir o sucesso de seu negócio”.A atividade é gratuita e será desenvolvida a partir das 18h30, com apenas 30 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de março, diretamente no escritório regional do Sebrae, localizado na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, ou pelo telefone 3405-9460 - opção 4.

Planeja Fácil