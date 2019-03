Candidatos devem se apresentar do dia 1º a 5 de abril, no Polo UAB; curso será promovido das 7h às 11h e das 13h às 17h

publicado em 14/03/2019

A publicação foi feita no Diário Oficial Eletrônico (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, divulgou o edital de convocação dos candidatos aprovados e classificados do Concurso Público 003/2017 para o cargo de Agente Comunitário de Saúde para o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. A publicação foi feita no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (14/03) e está disponível no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br). Vale salientar que o curso é a fase final do Concurso Público para este cargo específico e possui caráter eliminatório.

Os candidatos devem se apresentar do dia 1º a 5 de abril, no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), localizado na Rua Pernambuco, nº 1736, no bairro Vila São Vicente. O curso será promovido das 7h às 11h e das 13h às 17h. No total, 38 candidatos foram convocados. A duração do curso introdutório será de 40 horas, sendo 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Os candidatos deverão comparecer no local da prova com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de Cédula de Identidade (RG), caneta azul ou preta, lápis preto e borracha. O candidato deverá ter aproveitamento - frequência mínima de 95% de presença, de caráter eliminatório nas aulas ministradas.

O candidato deve estar ciente que somente poderá se matricular e realizar o Curso de Formação se comprovar “residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital Concurso Público”. O candidato que não comprovar este requisito não poderá se matricular e realizar o curso de formação e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

Convocações

A Prefeitura de Votuporanga ainda publicou no Diário Oficial Eletrônico, desta quinta-feira (14/02), as convocações dos Concursos Públicos 003/2014, 001/2017, 002/2017 e 003/2017. Foram 18 candidatos convocados entre Técnico em Educação XII – Técnica Desportiva (Hidroginástica), Agente Fiscal Tributário I, Agente de Combate às Endemias (Feminino), Técnico do Executivo VIII (Administração Geral I), Técnico do Executivo XI (Administração Geral II), PEB I, Especialista em Saúde I (Terapia Ocupacional), Especialista em Saúde XI (Odontologia), Técnico em Saúde XVII (Enfermagem II), Especialista em saúde XIV (Enfermagem), Assistente Social I e Agente Operacional I – Serviços Gerais (Masculino).

Os candidatos deverão se apresentar no dia 28 de março, às 8h, na Secretaria Municipal da Cidade, localizada na Rua São Paulo nº 3741, no bairro Patrimônio Novo, para apresentação de documentos e manifestação quanto à aceitação da vaga oferecida, sendo que o não comparecimento no prazo corresponderá à desistência.