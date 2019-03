O horário de visitação é de terça a sexta-feira das 9h30 às 19h e aos finais de semana das 15h às 20h

publicado em 22/03/2019

O espaço recebe nos próximos dias, obras do acervo do Instituto Itaú Cultural (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Para os apreciadores de arte, o Museu Municipal "Edward Coruripe Costa", instalado no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali" da Prefeitura de Votuporanga, é uma ótima opção para visitação. O espaço recebe nos próximos dias, obras do acervo do Instituto Itaú Cultural. A exposição é gratuita, tem classificação livre e será inaugurada na terça-feira (26/03), das 9h30 às 19h.

Ao todo serão expostas 45 obras de diversos artistas, incluindo uma réplica de Dom Quixote, feita pelo artista Carlos Bastos, réplica do artista plástico russo, Kandinsky, e também obras do pintor belga, Renée Magritte.

Todas as obras são de domínio da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, conquistadas após manifestação de interesse. O Prefeito João Dado assinou o Termo de Doação no final do ano passado. O Instituto Brasileiro de Museus beneficiou 67 museus e centros culturais brasileiros com as obras do Instituto Itaú.

De acordo com a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “essas obras ampliarão o acervo do nosso Museu Municipal com peças importantes. Ações como esta são essenciais para que os objetivos do nosso espaço sejam alcançados com a democratização do acesso aos bens culturais para apreciação de forma gratuita, aberta a toda comunidade”.