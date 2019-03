Nova promoção da ACV começa nesta quinta-feira (7/3) e segue até o dia 16 de março; lojas associadas farão uma grande liquidação

publicado em 06/03/2019

A campanha será realizada entre os dias 7 a 16 de março (Foto: Divulgação/ACV)

A partir desta quinta-feira (7/3), as lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga estarão com uma mega liquidação, é a “Liquida Votu”, a nova campanha da entidade que promete movimentar o comércio até o dia 16 de março. Os consumidores, além de encontrarem ofertas, concorrerão a uma moto e a cinco vales-compras de R$300 cada.

“Todas as atividades que a Associação Comercial promove sempre geram bons resultados”, comentou o empresário Guilherme Santana, associado da ACV. A expectativa é que a nova campanha movimente as lojas participantes, neste período que tradicionalmente é marcado por troca de coleção e sem campanhas com sorteio de prêmios.

Para o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, a mega liquidação chega para dar ainda mais ânimo ao período. “Encontramos essa oportunidade de vendas, aliada a força do nosso comércio. Por isso, preparamos diversas ações para que a população também fosse envolvida desde já com a ação”, pontuou. O mês de fevereiro foi marcado por encontros promovidos em parceria com o Sebrae-SP e o Senac e voltados para inovação nas vendas.

A cada R$50 de compras nas lojas participantes, os consumidores ganharão um cupom para concorrer a um moto 0km e a cinco vales-compras de R$300 cada. O sorteio será no dia 20 de março.