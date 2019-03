Em um sábado do mês, a equipe percorre as alas do Hospital, distribuindo o que eles têm de melhor: a solidariedade

publicado em 20/03/2019

O Grupo Cúmplices são jovens, homens, mulheres que se dedicam. Mensalmente, eles percorrem o Hospital doando flores e amores (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Depois desta corrente do bem, voltaram para o quarto. “Conhecemos a Alice Vitória, toda linda. Quando fomos no domingo, a princesa já usava as roupinhas novas. A mãe agradeceu muito e nós nos despedimos com o coração feliz por podermos, ao menos, fazer parte um pouquinho da vida delas”, complementou.

Marisa destacou os sentimentos a cada ação no Hospital. “Essas visitas na Santa Casa enchem nossos corações com o desejo de nos doarmos cada vez mais. Sentimos a presença de Deus em cada sorriso, em cada aperto de mão, em cada olhar, em cada súplica, em cada agradecimento e em cada lágrima. Isso é vida, que a gente possa florir onde a vida nos plantar...”, afirmou.

E assim, acontece em um sábado do mês, além das programações especiais de Páscoa e Natal. “Em abril, iremos duas vezes na Instituição, no segundo sábado com rosas e em uma data ainda a confirmar com chocolates”, contou Renata Amorim.

Somente de ações mensais, são praticamente um ano. “O que sinto esse tempo que passamos é de muita gratidão. A Deus pela oportunidade, a cada palavra recebida, a cada muito obrigada, a cada cheiradinha nas rosas e por tantos momentos”, disse.