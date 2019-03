Diversos pontos espalhados pela cidade chamam atenção para a importância da leitura

publicado em 09/03/2019

Doações também podem ser feitas através do Fundo Social de Solidariedade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A iniciativa do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga permite acessibilidade de livros à população. As gelacotecas são geladeiras descartadas nos Ecotudos da Saev, reaproveitadas e customizadas. Desta forma, o acesso rápido e fácil à leitura é incentivado, por meio de um esquema de troca de livros, onde as pessoas podem colaborar doando títulos com conteúdos apropriados para todas as faixas etárias.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, permitir um ciclo de experiências literárias está entre os objetivos. “O hábito de ler é muito importante para todas as idades, por isso, incentivamos à leitura através deste projeto, que visa proporcionar benefícios ao desenvolvimento humano”.