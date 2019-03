Divididas entre dois dias, as oficinas abordarão a temática sinfônica com técnicas aplicadas à sonoridade

publicado em 13/03/2019

As oficinas são abertas ao público em geral (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Escola Municipal de Artes da Prefeitura de Votuporanga receberá, no próximo sábado (16/3), o maestro italiano Carlo Giuliani para uma série de duas oficinas dirigidas aos alunos e professores do Projeto Sinfônico. Na ocasião, serão abordados tópicos como expressividade na música, percepção auditiva, técnicas aplicadas à sonoridade, entre outras.

As oficinas são abertas ao público em geral. Podem participar músicos e instrumentistas com conhecimento prático de leitura de partituras e domínio do instrumento. Segundo a secretária Silvia Stipp, "é uma rara oportunidade de contato com a escola europeia, berço da música sinfônica".

A segunda oficina ocorrerá na terça-feira (19/3), das 20h às 22h, também nas dependências da Escola Municipal de Artes que fica na Rua São Paulo, 3546. Mais informações pelo telefone (17) 3422-4288.

O Maestro Carlo Giuliani

Com larga experiência à frente de coros, bandas e orquestras, o maestro já dirigiu concertos na Itália, Alemanha, Hungria, França e outros países da Europa.