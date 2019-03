Sob o comandado do técnico Sidnei "Pigmeu" Santana foram disparados diversos gols, nos amistosos disputados em Iturama e em Engenheiro Balduíno

publicado em 30/03/2019

Equipes de Futebol goleam fora de casa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As equipes da escolinha de base de Futebol da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga/Unifev não economizaram gols no último final de semana, mesmo atuando na casa do adversário. Sob o comando do técnico Sidnei "Pigmeu" Santana foram disparados diversos gols nos amistosos disputados em Iturama e em Engenheiro Balduíno, com as equipes sub 17 e sub 20.

No último sábado (23/03), a equipe sub 17 jogou contra a equipe de Iturama. A equipe de Votuporanga venceu a mineira por 3 a 2, com gols de Ryan (2) e Eduardo (1). Os jogadores que também participaram da partida foram Vinicius, Gui, Leo, Gabriel, Indião, João Vitor, Jhonatan, Renam, Marlom e Enrique, no decorrer do jogo André e Alisson também entraram.

No domingo passado (24/03), foi a vez da equipe sub 20 se destacar, o jogou aconteceu em Engenheiro Balduíno, distrito da cidade de Monte Aprazível. A equipe de Votuporanga venceu por 6 a 0, com gols de André (2), Enrique (2), Léo (1), e Caio (1). Quem também integrou a equipe foi Kauã, Igor, Tatinha, Filipe, Bruno, Chorão, Iago e Enrique. No decorrer do jogo, a partida contou com Mateus e Harley, fechando o placar sem nenhum gol sofrido.