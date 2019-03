Evento marcará comemoração do Dia das Mulheres e abordará o tema “Entusiasmo”; na sequência tem happy hour para as participantes

publicado em 07/03/2019

O evento também marca a comemoração do Dia Internacional da Mulher (Foto: Divulgação/ACV)

Seguindo a programação gratuita de eventos destinados para o fortalecimento da participação feminina no comércio local e regional, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga promove nesta sexta-feira (8/3) o 9º Encontro de Mulheres ACV, a partir das 18h. O evento também marca a comemoração do Dia Internacional da Mulher e terá como tema “O poder do entusiasmo”.

“O tema foi escolhido a partir das sugestões que fomos colhendo em cada Encontro. Com certeza será mais um sucesso. Quem veio sabe como é bom esse momento destinada só para nós”, destacou a empresária Márcia Souza, diretora de eventos da ACV. O bate-papo será com o renomado cabeleireiro Dauri Monteiro. Na sequência, as mulheres desfrutaram de um happy hour preparado exclusivamente para elas.

Já em sua nona edição, o Encontro de Mulheres da ACV foi idealizado pela Associação Comercial de Votuporanga para agregar ainda mais valor para a participação delas no dia a dia da entidade e da economia do setor. Por meio do debate de diversos temas, são destacados assuntos vivenciados em seu cotidiano, como empoderamento, cuidados com a saúde e empreendedorismo.

Dados recentes revelam que as mulheres ocupam cerca de 40% dos postos de liderança no País, com potencial de chegar ainda mais alto. “Elas são maioria no País e em nossa cidade e possuem excelência no que desenvolvem, por isso a ACV tem constantemente incentivado a participação das mulheres em cargos da diretoria e também promovido eventos que gerem a elas networking e empoderamento”, destacou o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti.