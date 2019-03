Vamos aprender sobre alimentação saudável na gestação, com o nutricionista João Carlos Bragato, a partir das 20h, na Sala de Treinamentos 2

publicado em 14/03/2019

Alimentação na gestação será o tema do encontro (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A gravidez, período tão especial, precisa de muitos cuidados. A futura mamãe tem novos desafios e necessita pensar em todos os detalhes, incluindo uma alimentação saudável e balanceada.

Portanto, esqueça aquele famoso ditado: “mulher grávida come por dois”. É claro que a ingestão de calorias deve aumentar um pouco, mas isso não significa poder consumir tudo o que quiser e em grandes quantidades. Os excessos podem ser prejudiciais tanto para a saúde da mulher quanto para o bebê.

Para esclarecer ainda mais sobre o tema e oferecer dicas, a Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde realizam mais um Encontro de Famílias Grávidas na próxima terça-feira (19/3), a partir das 20h.

O nutricionista do Hospital, João Carlos Bragato, será quem conduzirá o Encontro. “É essencial manter uma alimentação saudável e balanceada, porque o bebê irá precisar dos nutrientes para poder se desenvolver. Comendo de maneira adequada podemos diminuir fatores de risco como ganho de peso excessivo, diabetes gestacional e hipertensão”, contou.

Ele enfatizou que é importante que a mulher faça ao menos três refeições por dia (café da manhã, almoço e jantar), além de dois lanches saudáveis. “Isso evita que o estômago fique vazio por muito tempo e previne fraquezas e desmaios. Além disso, comer o suficiente é importante para não morrer de fome e exagerar na próxima refeição, o que pode causar desconforto abdominal – principalmente durante o último trimestre”, complementou.

O coordenador do Encontro de Famílias Grávidas, Rodrigo Ribeiro, destacou os benefícios da alimentação saudável. “Pensamos em falar sobre o assunto para que as mamães tenham consciência do que consomem. Uma boa educação nutricional reforça o sistema imunológico, deixa a gestação mais segura, aumenta a longevidade e qualidade de vida dos dois”, disse.