Votuporanga ganhou mais de 2.600 mudas de espécies arbóreas nativas

publicado em 22/03/2019

Saev Ambiental realizou ações alusivas a data para comemorar e estimular reflexão sobre o significado da água para a vida na Terra (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

O Dia Mundial da Água é comemorado nesta sexta-feira (22/03). Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1992, o momento chama atenção para a conscientização sobre a urgência da preservação deste recurso natural. Em virtude disso, a Saev Ambiental realizou ações alusivas a data para comemorar e estimular reflexão sobre o significado da água para a vida na Terra.

Em ação educativa desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, 27 alunos do 5º ano do CEM “Neyde Tonanni Marão” visitaram a represa municipal de captação de água, na última quinta-feira (21/03). A visita, acompanhada pelo Educador Ambiental Abílio Calile e pela Bióloga Elizabeth Rodrigues, abordou diversos temas, entre eles, qualidade da água, importância da preservação de nascentes, uso racional da água, e tipos de tratamento.





Plantio de árvores

Na manhã desta sexta-feira (22/03), Votuporanga ganhou mais de 2.600 mudas de espécies arbóreas nativas diversificadas. A equipe de Serviços Gerais do Departamento de Meio Ambiente da Saev Ambiental, finalizou o plantio das espécies em APP - Área de Preservação Permanente e no espaço interno da Área Pública do Córrego Boa Vista, localizado entre Avenida Conde Francisco Matarazzo e Prestes Maia.

A ação visa a proteção do manancial, o repovoamento da fauna do local, embelezamento do bairro, conservação da biodiversidade e da diversidade, controle da erosão do solo e, consequentemente, evitar o assoreamento e a poluição do curso d’água, garantindo a quantidade e qualidade de nossa água.

A Saev Ambiental forneceu as mudas nativas, preparou o local para o plantio e também será a responsável pelas demais manutenções pertinentes para o bom estabelecimento e desenvolvimento das mudas, como coroamento, irrigação, desbrotas, capinas, entre outros serviços necessários.

Kits economizadores de água