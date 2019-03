Prefeitura de Votuporanga orienta para o descarte correto de entulhos; moradores devem denunciar o ato junto à Ouvidoria

publicado em 22/03/2019

Ouvidoria Municipal recebe, frequentemente, denúncias de resíduos sólidos em locais proibidos (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Os materiais levados pelos moradores aos Ecotudos são separados por uma triagem de recicláveis feitas com baias com sinalização específica para cada objeto, também outras estruturas criadas para facilitar a disposição de diversos materiais, como caçambas que facilitam o descarregamento dos resíduos pelo próprio usuário.

Para entulhos, existe um limite de recebimento diário de um metro cúbico por pessoa, o que equivale a 1/3 de uma caçamba. Há também um limite para lâmpadas, de cinco unidades por pessoa.

Vale lembrar que os Ecotudos não recebem lixo industrial, hospitalar, embalagens de agrotóxicos ou embalagens de produtos veterinários. Também não recebe materiais de empresas ou de fins comerciais, apenas os de origem residencial.

O horário de funcionamento das unidades é das 8h às 20h, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. O Ecotudo Norte, está localizado na Avenida Sete, 2440, paralela à Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial I. O Ecotudo Sul, está localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras I. Já o Ecotudo Oeste, está localizado no alto da vicinal Nelson Bolotário (Subida da Morte).





Ouvidoria

Os munícipes que flagrarem o descarte irregular devem fazer a denúncia na Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Votuporanga, que atende ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na rua Pará, nº 3227 (Patrimônio Velho), ou pelo telefone, no número gratuito 0800-770-3590.