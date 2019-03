Projeto gratuito será realizado de 19 de março a 04 de junho (terças-feiras), no Campus Centro da Instituição; inscrições já estão abertas

publicado em 13/03/2019

O projeto, intitulado Ligando para o seu bem-estar será realizado às terças-feiras (Foto: Unifev)

O curso de Psicologia da Unifev promoverá uma série de orientações em grupo gratuita, voltada a profissionais de teleatendimento e para aqueles que desempenhem funções de atendimento telefônico diariamente.

O projeto, intitulado Ligando para o seu bem-estar: como lidar com as demandas do trabalho, será realizado às terças-feiras, de 19 de março a 04 de junho, no Laboratório de Simulação e Observação (Bloco 4), do Campus Centro.

Para participar, os interessados deverão se inscrever, até o dia 18 de março, diretamente na Clínica de Psicologia da Instituição, das 13h às 17 horas e das 19h às 22 horas, ou pelo e-mail (ligandoparaseubemestar@gmail.com), contendo nome e telefone do candidato. Sugere-se, ainda, a doação de 1 litro de leite no ato da inscrição. As vagas são limitadas.

De acordo com a docente responsável, Profa. Ma. Adriana Silva de Oliveira Botelho, as atividades terão o objetivo de desenvolver competências individuais e organizacionais para o enfrentamento de fatores psicossociais de risco no trabalho dos participantes.

“Ao longo dos encontros abordaremos alguns temas, como stress, assédio moral, coping, conflito e trabalho em equipe, resiliência e competências sócio emocionais, entre outros. Queremos fazer com que esses profissionais aprendam a levar o ambiente corporativo de uma maneira mais leve, além de prepará-los para enfrentar tais situações”, destacou.