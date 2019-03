Vestibular, aplicado pela Fundação Vunesp, será realizado no dia 26 de maio, somente em Votuporanga

publicado em 14/03/2019

O Vestibular de Medicina da Unifev, para a formação da 8ª turma da graduação, está com as inscrições abertas. A prova, aplicada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 26 de maio (domingo), somente em Votuporanga. Os candidatos devem se inscrever pelo site: www.vunesp.com.br, até o dia 03 de maio.

A novidade deste ano é a mudança do horário e local de realização do Processo Seletivo, que ocorrerá no período da tarde, das 14h às 19 horas, na Cidade Universitária. A prova será composta por oito questões dissertativas, 40 objetivas de múltipla escolha e uma redação.

O edital completo pode ser acessado pelo site: www.unifev.edu.br/editais, na aba Outros Editais ou diretamente na página da Vunesp, já citada acima.

Outras informações também estão disponíveis na Central de Relacionamento da Instituição e pelo telefone (17) 3405-9990.

MEDICINA Unifev

O curso de Medicina da Unifev tem figurado entre os melhores do Estado, depois que mais de 50% de seus formandos que fizeram o exame não-obrigatório do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), em 2018, obtiveram um índice de desempenho superior a 60%. O Exame, voltado a profissionais recém-formados, é aplicado pelo Cremesp desde 2005, com o objetivo de avaliar a formação médica dos participantes.

No ano passado, a graduação também recebeu a boa notícia de seu reconhecimento junto ao Ministério da Educação (MEC), após uma visita in loco à Instituição, realizada em agosto.

Outro destaque é a infraestrutura de ponta disponível aos alunos do curso, como o Laboratório de Simulação Realística. O Centro Universitário de Votuporanga é uma das poucas Instituições de Ensino Superior (IES) do País a adquirir o Lucina, um robô de paciente obstétrico que simula a vida humana. Além dele, a Instituição possui mais dois simuladores: um adulto chamado METIMan e o PediaSIM.

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é baseado na metodologia ativa, na qual a aprendizagem é fundamentada no trabalho coletivo (TBL - Team Based Learning) e, também, baseada em situações problemas (PBL - Problem Based Learning).