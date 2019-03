O curso de Letras da UNIFEV oferecerá, a partir do dia 30 de março, uma série de aulas preparatórias de Redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As atividades são gratuitas e destinadas aos estudantes de escolas públicas e particulares e adolescentes atendidos por projetos sociais do município e região. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/preparaenem. Ao todo, serão seis encontros, aos sábados, a partir das 13h30, no Laboratório Didático-Pedagógico de Letras, localizado no Campus Centro (Bloco 6). As vagas são limitadas e o curso segue até o dia 18 de maio.De acordo com o responsável pelo projeto e coordenador de Letras, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, as aulas serão ministradas por alunos do 5º ao 7º períodos da graduação, em regime de estágio.“Serão trabalhadas mesas redondas e debates que buscam minimizar os entraves entre o estudante e o conhecimento científico advindos da incipiente qualidade de leitura, de interpretação de texto e de produção textual. Visa ainda à preparação de alunos para a compreensão das provas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e, especialmente, redação do ENEM", explicou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.