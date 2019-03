Grande novidade da programação de cursos para este ano, as técnicas do Grafite serão ministradas no Parque da Cultura, pelo reconhecido artista Edgard Andreatta

publicado em 13/03/2019

Os interessados deverão fazer suas inscrições no local (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Uma das mais modernas vertentes da arte urbana, o grafite, será a grande novidade da grade de cursos da parceria Prefeitura de Votuporanga, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria da Cultura e Turismo, com o SENAC. As aulas gratuitas serão ministradas por um dos artistas mais reconhecidos na região, Edgard Andreatta, e começam na quinta-feira (14/3), às 14h, no Parque da Cultura.

Os interessados deverão fazer suas inscrições no local, momentos antes do início das aulas. Basta apenas levar cópias dos documentos pessoas, CPF, RG ou CNH. As inscrições são totalmente gratuitas. "O grafite é bastante usado como ferramenta para críticas sociais, constituindo-se numa maneira de intervenção direta na cidade, democratizando assim, os espaços públicos", explica o secretário Flávio Piacenti Junior.

O grafiteiro votuporanguense Edgard Andreatta trabalha com este tipo de arte há mais de 30 anos. Durante as aulas, os alunos poderão utilizar materiais como papel, sprays e carvão para a produção dos seus desenhos.

Totalmente gratuito, o curso é voltado tanto para os que não possuem conhecimento e querem se descobrir quanto para quem já é profissional e quer adquirir mais habilidade no desenho à mão. Mais informações no Senac, no CTMO ou no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.