publicado em 02/03/2019

O line-up conta com shows de Jorge & Matheus e depois Open Farra, Batom na Cueca, Dennis DJ e Steve Aoki (Foto: Reprodução)





Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A 13ª edição do Oba Festival em Votuporanga começa neste sábado. As atrações no primeiro dia de OBA Festival 2019 sobem ao palco por volta das 21 horas. A abertura é com Jorge & Matheus e depois Open Farra, Batom na Cueca, Dennis DJ e Steve Aoki. O tema é a tradicional Festa do Pijama. Os foliões podem soltar a imaginação e investir em shorts, pijamas coloridos e até pantufas.

Os DJs Daniel das Micaretas, do programa Acelera Aê, da rádio carioca Rio FM, e DJ Chai também se apresentam neste sábado.

O Mundo OBA, construído em uma área de 50 mil metros quadrados no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, na vicinal Ângelo Commar, gera 3 mil empregos, entre diretos e indiretos. Por dia, mais de 20 mil foliões vão desfrutar da estrutura da festa, dividida em três ambientes com all included: Pista, Camarote OBA e Camarote Premium by Café de La Musique. Isso sem contar o OBA Beach, uma praia montada ao lado da avenida principal com areia, paisagismo e até espaços para descanso de todos os foliões.

Em conversa com A Cidade, o empresário Matheus Rodero, um dos sócios do OBA, ressaltou que as expectativas dos organizadores são as melhores possíveis. “O festival cresce a cada ano, então nossas expectativas crescem a cada ano”, falou. Sobre os destaques da festa, ele listou o palco principal, com tudo o que existe de mais moderno atualmente, e o OBA Beach, espaço que agrada bastante os foliões.

A organização do OBA Festival enfatiza que o importante é o folião entrar na brincadeira, curtir ao máximo os dias de festa e lembra ainda que as temáticas, propostas em cada dia, não são obrigatórias.