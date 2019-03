Projeto Vida Marinha estará na Cidade Universitária nos dias 28 e 29 de março, nos períodos da manhã e da tarde

publicado em 21/03/2019

O objetivo é mostrar o impacto gerado pelas ações do homem nos oceanos e nos animais marinhos (Foto: Comunicação Unifev)

O Colégio Unifev receberá, nos dias 28 e 29 de março, nos períodos da manhã e da tarde, o container da exposição Vida Marinha. O projeto de educação ambiental, voltado exclusivamente aos alunos da Escola, tem o objetivo de mostrar o impacto gerado pelas ações do homem nos oceanos e nos animais marinhos.De acordo com a diretoria do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, a proposta visa a fazer com que os estudantes adquiram consciência de que cada ato resulta em uma consequência para o meio ambiente. “Achamos que o momento é bastante pertinente para trazer o tema aos nossos estudantes. É necessário que eles comecem a adquirir hábitos mais sustentáveis para que também possam educar os seus pais e familiares”, destacou O container de 12 m2 possui um laboratório móvel projetado para simular o fundo do mar. O acervo da exposição contempla exemplares mortos pela pesca predatória, por vazamento de petróleo ou pelo descarte incorreto de resíduos. As aulas expositivas serão ministradas por biólogos do projeto, que direcionarão os conteúdos de acordo com a faixa etária de cada turma.

SERVIÇO:

EXPOSIÇÃO VIDA MARINHA

Data: 28 e 29 de março;

Local: Colégio Unifev (Cidade Universitária);

Público-alvo: alunos da Escola.