O evento aconteceu no auditório da entidade do município na manhã desta quarta-feira

publicado em 27/03/2019

Os contemplados dos vales-compras, assim como o ganhador da moto 0KM, são de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizou na manhã desta quarta-feira a entrega dos prêmios da campanha ‘Liquida Votu’, que aconteceu entre os dias 7 a 16 de março.

Durante a promoção foram distribuídos cupons cerca de 150 mil cupons para que os comerciantes pudessem participar do sorteio de cinco vales-compras no valor de R$ 300 cada e uma moto 0km.

Todos de Votuporanga, os ganhadores dos vales-compras são Luciana Santos Casali, moradora da rua Manoel José Pereira; Ricardo da Silva; Celestina Velho da Silva, moradora da rua Rio Solimões; Eliana Vechiato, que reside na rua Rondônia, e Vera Namba, que mora na rua Roraima. Os sorteados compraram no Posto Villar, Koxixo Jeans, Lianan Modas, Master Papelaria e Emplac.

Já o grande contemplado que levou a motocicleta 0km para casa foi o morador da rua Ibraim Haddad, Álvino Cássio Rodrigues de Abreu, que efetuou uma compra na loja Real Calçados.

Segundo o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, do início do ano até o mês de maio, o comércio não possui nenhuma ação, por isso o êxito na campanha ‘Liquida Votu’. “A campanha foi um sucesso total. Tivemos um pouco de apreensão no começo, mas tivemos bastante elogios de comerciantes e consumidores. Foi uma campanha que veio e vai ficar no calendário e os lojistas estão muito felizes”, contou.

Sobre os ganhadores serem do município, Valdeci salienta que é bom para o comércio de Votuporanga. “Ficamos muito orgulhosos, os nossos comerciantes sabem que os nossos consumidores sempre estão nos prestigiando. A região também participa, mas, desta vez, a sorte foi que todos foram daqui”, finalizou.

A Associação Comercial de Votuporanga já está se preparando para dar início a próxima campanha, que será em alusão ao ‘Dia das mães’.