A fatalidade aconteceu na residência da família durante a noite deste sábado; o menino foi socorrido, porém não resistiu a picada

publicado em 10/03/2019

Simon era uma criança sorridente e carismática (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação





Uma criança, identificada como S.D.O.G de 8 anos, morreu após ser picada por um escorpião durante a noite deste sábado em sua residência em Votuporanga. Os familiares encontraram o animal peçonhento e prestaram socorro ao menino.

Segundo informações, Simon estava brincava com seu gato, quando o animal de estimação teria se escondido embaixo de um móvel. O menino teria colocado a mão para tentar pegar o felino, quando foi picado pelo escorpião.

De acordo com as primeiras informações, Simon foi socorrido imediatamente pela família e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu os atendimentos e medicamentos necessários, no entanto, devido a gravidade, precisou ser transferido para um hospital de São José do Rio Preto.

Durante a preparação para a transferência, na madrugada deste domingo, por conta da gravidade da picada, Simon teria sofrido uma parada cardíaca e veio a óbito.

Dono de uma sensibilidade e carisma incontestável, Simon era portador de necessidades especais e frequentava a Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Seu sepultamento ocorre neste domingo (10), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.