Ao todo, 25 estudantes receberam os certificados que validam os descontos de 25% (para o primeiro colocado) e 15% (para o segundo)

publicado em 14/03/2019

A entrega dos certificados que validam o benefício foi realizada, na última quarta-feira (Foto: Unifev)

O Colégio Unifev contemplou com a Bolsa Mérito os 25 alunos que foram destaque durante o ano letivo de 2018. A entrega dos certificados que validam o benefício foi realizada, na última quarta-feira (dia 13), pela diretora, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, e pela coordenadora, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola.

O projeto premia dois estudantes de cada série, matriculados entre o 2º ano do Ensino Fundamental e a 2ª série do Ensino Médio, que obtiveram os melhores desempenhos, com descontos de 25% (para o primeiro colocado) e 15% (para o segundo).

Uma das contempladas, Maria Ester Breseghelo Lourenço (9 anos), do 5º ano, contou que ficou bastante feliz com a notícia. “É muito legal ver que nosso empenho está sendo valorizado pela Instituição. Com certeza é um grande incentivo para continuarmos nos esforçando durante as aulas”, destacou a aluna.

Por sua vez, a diretora da Escola disse que a disputa faz com que os jovens sintam-se reconhecidos. “É uma competição saudável, que tem um único objetivo: o conhecimento. Queremos que a cada ano os estudantes fiquem motivados para alcançar sempre mais”, finalizou.

Confira, abaixo, os alunos contemplados: