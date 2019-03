Há oportunidade de aulas para crianças, adultos e idosos de terça a sábado; inscrições no local

publicado em 02/03/2019

As aulas terão início no dia 12 de março, para crianças a partir de 10 anos, jovens, adultos e idosos (Foto: Reprodução)

Está pensando em começar novos desafios? Que tal aprender a tocar violão popular? A oportunidade de iniciar uma carreira artística ou até mesmo tocar nos encontros de amigos e familiares, é essa. A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para 35 vagas de aulas gratuitas de violão popular no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

As aulas terão início no dia 12 de março, para crianças a partir de 10 anos, jovens, adultos e idosos, e acontecem de terça a sexta-feira em três horários: 9h30 às 11h30; 13h30 às 15h30 e 15h30 às 17h30. E aos sábados, em dois horários: 15h às 17h e das 17h às 19h.

As inscrições podem ser feitas no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h. Para mais informações o telefone é (17)3405-9670.