Projeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti” será executado neste sábado (23/2) e no dia 9 de março, no período das 7h às 13h

publicado em 22/02/2019

O projeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti” será executado neste sábado (23/2) e no dia 9 de março (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Preocupada com a saúde dos munícipes e foliões, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, reforçará o combate ao mosquito Aedes Aegypti no período de Carnaval. O projeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti” será executado neste sábado (23/2) e no dia 9 de março, no período das 7h às 13h, em toda a cidade.

Neste sábado, a ação contará com a participação de 90 servidores públicos municipais efetivos. Já no dia 9 de março, 80 servidores participarão do combate ao mosquito.

Durante a execução do projeto serão realizadas visitas aos imóveis para a eliminação dos criadouros do vetor das arboviroses urbanas. Esta é uma forma encontrada de preparar a cidade visando o controle do vetor para o recebimento dos mais de 20 mil turistas para o Carnaval, evitando aumento da oferta de criadouros após o evento.

Projeto