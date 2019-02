Com o objetivo de acolher os novos alunos do curso de Fisioterapia, atividades incluíram doação de sangue, arrecadação de leite e plantio de espécies de árvores

publicado em 26/02/2019

As atividades incluíram a doação de sangue, arrecadação de leite e o plantio de diferentes espécies de árvores (Foto: Unifev)

Para recepcionar os seus novos alunos, o curso de Fisioterapia da Unifev realizou, pelo terceiro ano consecutivo, o IntegraFisio Solidário. As atividades de cunho social, desenvolvidas pelos alunos dos 1º e 3º períodos da graduação, incluíram a doação de sangue, arrecadação de leite e o plantio de diferentes espécies de árvores.

Por meio da iniciativa, a Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga recebeu 120 bolsas de sangue. Além disso, 604 litros de leite foram repassados a duas entidades do município: o Lar São Vicente de Paulo e o Lar Beneficente Viver Bem. Na oportunidade, os universitários também promoveram uma gincana que possibilitou o plantio de 40 novas espécies de árvores em bairros do município.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Ricardo Lúcio Martins, que propôs as ideias, juntamente com a Profa. Ma. Ana Paula Pelosi, a missão foi cumprida pelos estudantes com muita alegria e entusiasmo.