Luiz Felipe Pondé tem um canal no Youtube com quase 538 mil inscritos

publicado em 13/02/2019

Luiz Felipe Pondé esteve na noite de ontem em Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Quem esteve na cidade na noite desta terça-feira foi o conhecido filósofo Luiz Felipe Pondé, que ministrou uma palestra organizada pelo Centro Universitário de Votuporanga (Unifev). O evento ocorreu no Votuporanga Clube.

O tema da palestra foi “Geração milênio e seus medos”. Em conversa com a imprensa, Pondé disse que para combater as inseguranças é importante falar delas e jamais utilizar abordagens motivacionais, que estão tão desgastadas e fazem com que as pessoas “se sintam meio idiotas, porque na verdade elas sabem que aquilo não é daquele jeito”. “Acho que não tem fórmula, não. O que eu acho que mentindo um pouco menos para eles, acho que ajuda”, falou.

O escritor apontou que não somente no Brasil, mas em vários países, jovens entram na universidade sem nenhuma resiliência, com dificuldade até de lidar com conteúdo que fazem eles entrarem em conflito.