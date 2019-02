Cobertura será feita nos quatro dias de festa a partir de um estúdio montado em frente ao palco do evento

publicado em 28/02/2019

A cobertura contará com entrevistas com artistas, foliões, apoiadores do evento, organizadores e lideranças da cidade (Foto: Divulgação/Unifev)

Pela primeira vez, o carnaval do Oba ganhará transmissão ao vivo. Uma parceria inédita entre a organização do evento e a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) viabilizará um estúdio na avenida do festival, de frente ao palco, para cobertura jornalística das equipes da Rádio e TV Unifev.

A transmissão será feita pelo canal 53 e replicada também na frequência 96,5 FM no sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 21 horas, e na terça-feira, a partir das 18 horas. A cobertura contará com entrevistas com artistas, foliões, apoiadores do evento, organizadores e lideranças da cidade.

Além da presença em estúdio montado anexo ao Camarote Café de La Musique, as equipes de reportagem percorrerão a avenida mostrando todo o espaço e trazendo as principais informações sobre o que é oferecido aos foliões e os shows.

“Quem for curtir o carnaval de casa, vai poder acompanhar os quatro dias da folia do Oba. É uma oportunidade para quem ainda não conhece este evento, que é um dos maiores do Brasil e é responsável por movimentar a economia de toda a cidade”, destacou Fabíola Fiorentino, gestora da Rádio e TV Unifev.