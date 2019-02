Abertura acontece todo segundo sábado do mês e é incentivada pela ACV, que anualmente distribui o calendário com horários especiais de abertura

publicado em 08/02/2019

A abertura faz parte de um cronograma de ações promovidas pela Associação Comercial (Foto: ACV)

O comércio de Votuporanga promete ficar ainda mais movimentado neste fim de semana. Como acontece todo segundo sábado do mês, as lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga ficarão abertas das 9h às 18h, neste sábado (9/2).

A abertura faz parte de um cronograma de ações promovidas pela Associação Comercial, que busca atrair para as lojas os consumidores da cidade e de toda a região. O “Calendário do Comércio”, elaborado pela ACV, apresenta para toda a população as datas e os horários que haverá abertura especial, o que contribui no planejamento das campanhas dos lojistas e também dos consumidores.

“A abertura no segundo sábado é tradicional. Ao darmos uma volta pelas áreas comerciais de Votuporanga, percebemos que há muitos carros com placas de cidades vizinhas, evidenciando ainda mais a força regional do nosso comércio”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Descontos ACV

Uma maneira de aproveitar o sábado é baixar o app "Descontos ACV". O aplicativo possui diversas ofertas exclusivas para os usuários da tecnologia.

Simples e fácil de usar, ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilha com os amigos e a família, a oferta. O QRCODE que será gerado devera ser apresentado na loja, respeitando a data de validade da promoção.